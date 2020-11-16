Анонс на 17 декабря
17 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
17 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
17 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
17 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
17 декабря в 11:00. Церковь Святого Павла. Праздничная программа "Чудесный свет Адвента". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.
17 декабря в 16:00. Новогодняя мастерская. Адмиральский сквер.
17 декабря в 17:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
17 декабря в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Мастер и Маргарита". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
17 декабря в 18:30. Приморская краевая филармония. Эстрадная шоу-программа Top of the Pop. г. Владивосток, ул. Светланская, 15.
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