Анонс на 23 декабря
23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
23 декабря в 11:00. Церковь Святого Павла. Праздничная программа "Чудесный свет Адвента". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.
23 декабря в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
23 декабря в 11:00. Театр Молодежи. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.
23 декабря в 19:00. Мариинский театр. Балет «Щелкунчик». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.
23 декабря в 19:00. Приморская краевая филармония. Музыкальные экскурсии с Мадам Галецкой. г. Владивосток, ул. Светланская, 15.
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