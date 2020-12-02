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Анонс на 23 декабря

Анонс на 23 декабря

23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 декабря в 11:00. Церковь Святого Павла. Праздничная программа "Чудесный свет Адвента". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

23 декабря в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

23 декабря в 11:00. Театр Молодежи. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

23 декабря в 19:00. Мариинский театр. Балет «Щелкунчик». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

23 декабря в 19:00. Приморская краевая филармония. Музыкальные экскурсии с Мадам Галецкой. г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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