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Анонс на 23 января

Анонс на 23 января

23 января в 9:00. Канал, 29. Любительский забег на лыжах без соревнований на время.

23 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

23 января в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Дюймовочка». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

23 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «…немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Зал-сейф.

23 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Главные анфилады.

23 января в 10:00. Спортивная набережная. «Фестиваль корюшки». 

23 января в 17:00. Приморская сцена Мариинского театра. Опера «Травиата». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

23 января в 18:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа «О любви поют сердца».  г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

23 января в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького.  Спектакль «Фрегат «София»». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

23 января в 21:00. Театр молодёжи. Спектакль «Сказка сказок». г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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