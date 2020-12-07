Анонс на 10 января

10 января в 09:00. Клуб здорового фитнеса «Биомеханика». Дни открытых дверей в спорткомплексе. г. Владивосток, пр-т Народный, 11б и пр-т Острякова, 8.

10 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 января в 10:00. Дворец Культуры г. Артема. Международная выставка кошек WCF. г. Артем, площадь Ленина, 15.

10 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

10 января в 10:00. День открытых дверей в детском технопарке «Кванториум». г. Владивосток, пр-т Океанский, 43.

10 января в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка новогодних игрушек. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

10 января в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Выставка «Тропический Новый год». г. Владивосток, ул. Маковского 142.

10 января в 11:00. Музей города. Познавательная программа «Под зимним солнцем». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

10 января в 11:00. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Новогодняя мастерская «Музей, тени и картон». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

10 января в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Снежная королева». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

10 января в 11:00. Дом-музей семьи Сухановых. Познавательная программа «Где живёт музыка?», 5+. г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

10 января в 13:00. Новогодняя мастерская в Театральном сквере.

10 января в 13:00. Адмиральский сквер. Новогодняя мастерская.

10 января в 18:30. Театр молодежи. Спектакль "Бриннер". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

10 января в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Эдит и её демоны". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]