Анонс на 14 января
14 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
14 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
14 января в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка новогодних игрушек. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.
14 января в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Выставка «Тропический Новый год». г. Владивосток, ул. Маковского 142.
14 января в 18:30. Приморская краевая филармония. Литературно-музыкальная программа «Метель». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.
14 января в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Мастер и Маргарита». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
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