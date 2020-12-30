Анонс на 15 января
15 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
15 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
15 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
15 января в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка новогодних игрушек. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.
15 января в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Выставка «Тропический Новый год». г. Владивосток, ул. Маковского 142.
15 января в 12:00. Дальневосточный федеральный университет. День Осипа Мандельштама. Университет к 130-летию Великого поэта. Ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. F.
15 января в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «В лунном сиянии снег серебрится…». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.
15 января в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Премьера! Спектакль "Семейная идиллия". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
15 января в 19:00. Мариинский театр. Опера «Дон Карлос». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.
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