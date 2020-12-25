Анонс на 24 января
24 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
24 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
24 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
24 января в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Сказка о глупом мышонке». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.
24 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «…немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Зал-сейф.
24 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Главные анфилады.
24 января в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Мастер-класс "Фаленопсис? - Кокедама!". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.
24 января в 12:00. Театр молодёжи. Спектакль «Кошкин дом». г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.
24 января в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Три поросенка». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.
24 января в 12:00. Пушкинский театр. Ассамблея владивостокских студентов всех поколений. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27.
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