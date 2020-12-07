Анонс на 5 января

5 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

5 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

5 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

5 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

5 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

5 января в 10:00. Приморский краевой дом молодежи. Новогодний утренник "Мишки-Бум". г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103.

5 января в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка новогодних игрушек. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

5 января в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Выставка «Тропический Новый год». г. Владивосток, ул. Маковского 142.

5 января в 11:00. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Новогодняя мастерская «Театр, тени и картон». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

5 января в 11:00. Музейно-выставочный центр. Познавательная программа «Под зимним солнцем». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

5 января в 11:00. Ботанический сад ДВО РАН. Мастер-класс «Спасатели орхидей». г. Владивосток, ул. Маковского 142.

5 января в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Аленький цветочек». г. Владивосток, ул. Светланская, 49. (Замена спектакля «Спящая красавица»).

5 января в 11:00. Драматической театр ТОФ. Утренник «Новый год в Лукоморье». г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]