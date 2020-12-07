Анонс на 9 января

9 января в 09:00. Клуб здорового фитнеса «Биомеханика». Дни открытых дверей в спорткомплексе. г. Владивосток, пр-т Народный, 11б и пр-т Острякова, 8.

9 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 января в 10:00. Дворец Культуры г. Артема. Международная выставка кошек WCF. г. Артем, площадь Ленина, 15.

9 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

9 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

9 января в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка новогодних игрушек. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

9 января в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Выставка «Тропический Новый год». г. Владивосток, ул. Маковского 142.

9 января в 11:00. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Новогодняя мастерская «Картонная скульптура». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

9 января в 11:00. Музей города. Познавательная программа «Под зимним солнцем». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

9 января в 11:00. Ботанический сад ДВО РАН. Мастер-класс «Моя первая орхидея». г. Владивосток, ул. Маковского 142.

9 января в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Снежная королева». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

9 января в 12:00. Дом-музей семьи Сухановых. Мастер-класс «Нужная штучка», 6+. г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

9 января в 12:00. Арена Спорта. Утренник «Олимпийская ёлка». г. Владивосток, ул. Володарского, 3А.

9 января в 12:00. Приморская краевая филармония. Новогодняя музыкальная сказка для детей «Дюймовочка». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

9 января в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Мастер-класс «Новогодний сундучок в тайгу». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

9 января в 15:00. Музей города. Познавательная программа «Краеведческое лото «Весь Владивосток», 16+». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

9 января в 11:00. Музей города. Познавательная программа «Под зимним солнцем». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

9 января в 13:00. Новогодняя мастерская в Театральном сквере.

9 января в 14:00. Мариинский театр. Балет «Щелкунчик». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

9 января в 13:00. Адмиральский сквер. Новогодняя мастерская.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]