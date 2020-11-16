Анонс на 6 января

6 января в 09:00. Клуб здорового фитнеса «Биомеханика». Дни открытых дверей в спорткомплексе. г. Владивосток, пр-т Народный, 11б и пр-т Острякова, 8.

6 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 января в 12:00. Приморская государственная картинная галерея. Восточный бал для детей «Сказки Бабура». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 января в 10:00. Дом творчества "Пингвиненок". Творческие мастер-классы. Жемчужина в бухте Солнечная. ул. Рифовая, 1.

6 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

6 января в 10:00. Приморский краевой дом молодежи. Новогодний утренник "Мишки-Бум". г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 103.

6 января в 10:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка новогодних игрушек. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

6 января в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Выставка «Тропический Новый год». г. Владивосток, ул. Маковского 142.

6 января в 11:00. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Новогодняя мастерская «Из веточек». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

6 января в 11:00. Музей города. Познавательная программа «Под зимним солнцем». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

6 января в 11:00. Ботанический сад ДВО РАН. Мастер-класс «Моя первая орхидея». г. Владивосток, ул. Маковского 142.

6 января в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Аленький цветочек». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

6 января в 11:00. Драматической театр ТОФ. Утренник «Новый год в Лукоморье». г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

6 января в 12:00. Приморская краевая филармония. Новогодняя музыкальная программа «Лесной бал». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

6 января в 12:00. Театр молодежи. Спектакль "Алиса в Стране Чудес". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

6 января в 14:00. Театр кукол. Спектакль "Рождественский вертеп". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

6 января в 12:00. Театр кукол. Новый Год в Театре Кукол: «Морозко». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

6 января в 12:00. Дом-музей семьи Сухановых. Мастер-класс «Ёлочка, снежинка», 6+. г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

6 января в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Мастер-класс «Уссурийский тигр», 5+. г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

6 января в 13:00. Адмиральский сквер. Новогодняя мастерская.

6 января в 13:00. Театральный сквер. Новогодняя мастерская.

6 января в 14:00. Мариинский театр. Балет «Щелкунчик». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]