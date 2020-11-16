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Анонс на 29 января

Анонс на 29 января

29 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

29 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

29 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

29 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

29 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

29 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

29 января в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Мода серебряного века". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

29 января в 14:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Осип Мандельштам. Мальчишка - океан". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

29 января в 17:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

29 января в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Этот жестокий, цыганский романс». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

29 января в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Ковбой. Король. Великолепный». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

29 января в 19:00. Мариинский театр. Опера «Аида». г. Владивосток, ул. ул. Фастовская, 20.

29 января в 19:30. Фетисов Арена. Чемпионат МХЛ: Тайфун - Локо. г. Владивосток, ул. Маковского, 284.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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