Анонс на 2 февраля
2 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
2 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
2 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
2 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.
2 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.
2 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.
2 февраля в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Мода серебряного века". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
2 февраля в 14:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Осип Мандельштам. Мальчишка - океан". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
2 февраля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль «Русская рулетка (женский вариант)». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
2 февраля в 19:30. Фетисов Арена. Чемпионат МХЛ: Тайфун - Алмаз. г. Владивосток, ул. Маковского, 284.
2 февраля в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.
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