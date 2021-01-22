Анонс на 12 февраля

12 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

12 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

12 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

12 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

12 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

12 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

12 февраля в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

12 февраля в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко" г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

11 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур» г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

12 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

12 февраля в 18:00. Библиотека им. А. М. Горького. Открытие выставки живописи Юлии Гончаренко. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

12 февраля в 18:00. Мариинский театр. Вечер оперетты. г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

12 февраля в 19:00. Мариинский театр. Балет «Щелкунчик». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

12 февраля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Мастер и Маргарита" . г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

12 февраля в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Шедевры советской киномузыки». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

12 февраля в 19:30. Киномакс-Сапфир. Фестиваль корейского кино. г. Владивосток, ул. Калинина, 8.

12 февраля в 20:00. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

12 февраля в 21:00. Театр Молодежи. Спектакль "Сказка Сказок". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]