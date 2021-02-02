Анонс на 25 февраля

25 февраля в 09:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка «Креативный войлок: от эскиза до воплощения». г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

25 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

25 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

25 февраля в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко" г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

25 февраля в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

25 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

25 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

25 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 февраля в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

25 февраля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка "Портрет семьи Арсеньевых". ». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

25 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

25 февраля в 17:30. Школа дружбы. Мастер-класс по гончарному делу в группе. г. Владивосток, ул. Кутузова, 10.

25 февраля в 18:00. Приморская государственная картинная галерея. Творческая встреча с художником Николаем Егоровичем Большаковым. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

25 февраля в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Бетховен-Вагнер - великие немецкие композиторы». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

25 февраля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Мастер и Маргарита" . г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

25 февраля в 19:00. Приморская краевая филармония. Playback театр "Тайник": Перформанс "Обновление". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

25 февраля в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. ул. Пушкинская, 14.

25 февраля в 20:00. СК Олимпиец. Мини-футбол. Суперлига. 13 тур. г. Владивосток, ул. Батарейная, 2

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]