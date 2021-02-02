Анонс на 22 февраля

22 февраля в 09:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка «Креативный войлок: от эскиза до воплощения». г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

22 февраля в 10:00. Школа рукоделия. Мастер-класс «Тапочки из шерсти». г. Владивосток, ул. Постышева, 41.

22 февраля в 10:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. ул. Пушкинская, 14.

22 февраля в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

22 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

22 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

22 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

22 февраля в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

22 февраля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка "Портрет семьи Арсеньевых". ». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

22 февраля в 10:00. Приморский Океанариум. Семейный день. о. Русский, ул. Академика Касьянова, д.25.

22 февраля в 10:30. Школа дружбы. Мастер-класс по гончарному делу. г. Владивосток, ул. Кутузова, 10.

22 февраля в 15:00. Приморская государственная картинная галерея. Творческая встреча с иконописцем А. В. Березнёвым. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Главные анфилады.

22 февраля в 18:00. Театр Молодежи. Фотовыставка "СозвучиЯ - Женский взгляд на мир!". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

22 февраля в 18:00. Библиотека им. А. М. Горького. Зимняя школа нумизматики и бонистики. г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

22 февраля в 19:00. Приморская государственная картинная галерея. Спектакль «Неведомый друг мой». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

22 февраля в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Балет "Тысяча и одна ночь" . г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]