Анонс на 26 февраля

26 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

26 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

26 февраля в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко" г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

26 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

26 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

26 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 февраля в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

26 февраля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка "Портрет семьи Арсеньевых". ». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

26 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Иверская икона Пресвятой Богородицы. Выставка одной иконы. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

26 февраля в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

26 февраля в 18:30. Театр молодежи. Спектакль "Снежная Королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

26 февраля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль " Гордость и предубеждение " . г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

26 февраля в 18:30. Драматический театр ТОФ. Спектакль «Будьте здоровы!». г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

26 февраля в 18:30. Приморская краевая филармония. Эстрадная шоу - программа «Бродвей VS Голливуд». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

26 февраля в 19:00. Приморская сцена Мариинского театра. Вечер старинной и современной хореографии "Жар-птица". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

26 февраля в 19:00. Международный аэропорт Владивосток. Премиум-показ от дизайнеров Дальнего Востока "Путешествие во Владивосток". г. Владивосток, ул. Владимира Сайбеля, 41.

26 февраля в 19:30. Читка "Гранатовый браслет" А.И. Куприна и презентация обновленного поэтического проекта "Узкий взгляд". г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59А.

26 февраля в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]