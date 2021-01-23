Анонс на 20 февраля

20 февраля в 09:00. Приморский краевой центр народной культуры. Выставка «Креативный войлок: от эскиза до воплощения». г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

20 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

20 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

20 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

20 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

20 февраля в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко" г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

20 февраля в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

20 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

20 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

20 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

20 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 февраля в 10:00. Дом-музей семьи Сухановых. Выставка «Портрет семьи Сухановых». г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

20 февраля в 10:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Выставка "Портрет семьи Арсеньевых". ». г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

20 февраля в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Прыг-прыг и скок-скок". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

20 февраля в 10:30. Школа дружбы. Мастер-класс по гончарному делу. г. Владивосток, ул. Кутузова, 10.

20 февраля в 10:30. Театр Молодежи. Спектакль "СонЛандия". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

20 февраля в 11:00. Музей Города. Подземные лабиринты Форта №1. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

20 февраля в 12:00. Музей Города. Познавательная программа «Зачем берегу маяк?». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

20 февраля в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль " Волшебник изумрудного города ". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

20 февраля в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Терем-теремок". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]