Анонс на 7 февраля

7 февраля в 09:00. VI-й этап любительского чемпионата IceRally (сезон 2020-2021). Надеждинский район, село Прохладное, на льду Углового залива.

7 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

7 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

7 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

7 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

7 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

7 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

7 февраля в 12:00. Музей города. Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

7 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

7 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

7 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка из собрания Александра Васильева "Мода серебряного века". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

7 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

7 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставка «По следам бохайского царства». Выставка «Элеонора Прей. Письма из Владивостока». Выставка «Время Людей». Выставка «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII–XIX веках». Выставка «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья». Выставка «Археология Приморья». Выставка «Магия клинка». Выставка «Погребальный комплекс князя Эсыкуя». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

7 февраля в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Познавательная программа «Жили в парке два трамвая», 8+. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

7 февраля в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Сказка о рыбаке и рыбке". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

7 февраля в 11:00. Ботанический сад ДВО РАН. Мастер-класс "Фаленопсис? - Кокедама!". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

7 февраля в 11:00. Цветные ладошки. Цирк клоуна Апполона Сундукова. г. Владивосток, ул. Зои Космодемьянской, 23.

7 февраля в 11:00. Музей города. Автобусная экскурсия «Город-крепость». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]