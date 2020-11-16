Анонс на 11 февраля

11 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

11 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

11 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

11 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

11 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

11 февраля в 12:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6

11 февраля в 12:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур» г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

11 февраля в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

11 февраля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Мастер и Маргарита" . г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

11 февраля в 12:00. Мариинский театр. Опера "Дон Карлос". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

11 февраля в 20:30. СК Олимпиец. Мини-футбол. Суперлига. 9 тур. ОФК - ОКЕАН. г. Владивосток, ул. ул. Батарейная, 2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]