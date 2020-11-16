Анонс на 3 февраля
3 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
3 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
3 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
3 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.
3 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.
3 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.
3 февраля в 12:00. Музей города. Выставка «Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.
3 февраля в 12:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.
3 февраля в 12:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.
3 февраля в 12:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Мода серебряного века". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
3 февраля в 14:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Осип Мандельштам. Мальчишка - океан". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
3 февраля в 17:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Кураторские экскурсии по выставке «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
3 февраля в 18:00. Музей города. Лекция «Чехословацкий корпус на Дальнем Востоке России». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.
3 февраля в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Палата бизнес-класса". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
3 февраля в 19:00. Приморский краевой центр народной культуры. Киноклуб Ориент: Фантастические твари Рэя Харрихаузена. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.
3 февраля в 19:00. Приморский краевой центр народной культуры. Киноклуб Ориент: Фантастические твари Рэя Харрихаузена. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.
3 февраля в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.
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