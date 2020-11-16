Анонс на 28 января
28 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
28 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
28 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
28 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.
28 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.
28 января в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.
28 января в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Мода серебряного века". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
28 января в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Экскурсия по выставке "Осип Мандельштам. Мальчишка - океан". г. Владивосток, ул. Светланская, 20.
28 января в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Верная жена". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
28 января в 18:30. Театр молодежи. Спектакль "Горка". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.
28 января в 19:30. Фетисов Арена. Чемпионат МХЛ: Тайфун - Локо. г. Владивосток, ул. Маковского, 284.
28 января в 20:30. СК Олимпиец. Минифутбол суперлига. Ардо-Грин Авто. Прямая трансляция. ул. Батарейная, 2.
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