Анонс на 17 февраля

17 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

17 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «... немного Фаберже». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

17 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной иконы «Богоявление (Крещение Господне)». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

17 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка работ Алексея Пантелеевича Онуфриенко. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Главные анфилады.

17 февраля в 10:00. Ботанический сад ДВО РАН. Цветочный фестиваль "Орхидеи и Ко" г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

17 февраля в 10:00. Музей города. Выставка Владивостокская крепость в акварелях Павла Куянцева. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Владивосток и Порт-Артур». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 февраля в 10:00. Музей города. Выставка «Открытые морские залы. Тихоокеанское время» г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 февраля в 10:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Выставки разных направлений. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

17 февраля в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. «Зинаида Серебрякова» из собрания Русского музея. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

17 февраля в 14:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Кураторские экскурсии по выставке «Осип Мандельштам. Мальчишка-океан». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

17 февраля в 18:00. Музей Города. Лекция «Арсеньев — герой места». г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

17 февраля в 19:00. Приморский краевой центр народной культуры. Киноклуб Ориент: Фантастические твари Рэя Харрихаузена. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25.

17 февраля в 19:45. СК Олимпиец. Мини-футбол. Суперлига. 11 тур. ОКЕАН - АТЛЕТИК. г. Владивосток, ул. Батарейная, 2.

17 февраля в 20:00. Церковь Святого Павла. Экскурсионно-танцевальная программа в историческом костюме. г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]