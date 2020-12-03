Анонс на 26 декабря
26 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
26 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
26 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
26 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
26 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
26 декабря в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "По щучьему велению". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.
26 декабря в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.
26 декабря в 11:00. Театр Молодежи. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.
26 декабря в 13:00. Адмиральский сквер. Новогодняя мастерская.
26 декабря в 13:00. Театральный сквер. Новогодняя мастерская.
26 декабря в 14:00. Мариинский театр. Балет «Щелкунчик». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.
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