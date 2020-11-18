Анонс на 18 декабря

18 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 декабря в 17:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 декабря в 11:00. Церковь Святого Павла. Праздничная программа "Чудесный свет Адвента". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

18 декабря в 16:00. Адмиральский сквер. Новогодняя мастерская.

18 декабря в 16:00. Приморская государственная картинная галерея. Мастер-класс "Пофигу мороз!" Рисуем зиму на тарелочках из дерева гевея. г. Владивосток, ул. Партизанский проспект, 12.

18 декабря в 16:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Зимнее волшебство или ирония судьбы…». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

18 декабря в 18:30. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Верная жена". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

18 декабря в 19:00. Приморская государственная картинная галерея. «Коллекционирование, селекция, охота - как искусство». Вечер в Парадном зале. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 декабря в 19:00. Мариинский театр. Опера "Травиата". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]