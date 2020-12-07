Анонс на 27 декабря

27 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

27 декабря в 10:00. Церковь Святого Павла. Праздничная программа "Чудесный свет Адвента". г. Владивосток, ул. Пушкинская, 14.

27 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы Николая Чудотворца. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

27 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Цветник Духовный. К 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

27 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины С. Герасимова «Композиция № 3». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

27 декабря в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Соцреализм. Большая стройка». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

27 декабря в 10:00. Первый этап любительского чемпионата IceRally (сезон 2020-2021). Надеждинский район, село Прохладное, на льду Углового залива.

27 декабря в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Умка". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

27 декабря в 11:00. Приморский академический краевой драматический театр имени М. Горького. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

27 декабря в 11:00. Драматический театр ТОФ. Утренник "Новый год в Лукоморье". г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

27 декабря в 12:00. Приморская краевая филармония. Музыкальный спектакль «Красавица и Чудовище». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

27 декабря в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль "Снежная королева". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

27 декабря в 12:00. Дом-музей семьи Сухановых. Программа «Детский оракул», 6+. г. Владивосток, ул. Суханова, 9.

27 декабря в 13:00. Адмиральский сквер. Новогодняя мастерская.

27 декабря в 13:00. Театральный сквер. Новогодняя мастерская.

27 декабря в 14:00. Мариинский театр. Балет «Щелкунчик». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

27 декабря в 14:00. Ботанический сад ДВО РАН. Мастер-класс «Эко-декор к Новому году». г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

27 декабря в 14:00. Дом Путешественника В. К. Арсеньева. Мастер-класс «Уссурийский тигр», 5+. г. Владивосток, ул. Арсеньева, 7б.

27 декабря в 18:00. Приморская краевая филармония. Эстрадная концертная программа «Все звезды на Новый год!». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]