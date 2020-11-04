Анонс на 19 ноября
19 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
19 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
19 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
19 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка Дмитрия Лучинина «Приморская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
19 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
19 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Говорящие машины». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.
19 ноября в 18:30. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Лекция «Музыка Узбекистана. Великие традиции или новые пути»». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.
19 ноября в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа «На Бис!». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.
19 ноября в 19:00. Мариинский театр. Вечер старинной и современной хореографии "Жар-птица". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.
Комментировать: