Анонс на 8 ноября

8 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Владимир Медведский. От Приморья до Чукотки. К 100-летию со дня рождения». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

8 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

8 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Александр Невский, Иннокентий Иркутский, преподобная Евстолия Константинопольская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

8 ноября в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Гастроли театра кукол г.Находки. Спектакль "Русачок". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

8 ноября в 17:00. Мариинский театр. Опера "Кармен". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

6 ноября в 18:00. Приморская краевая филармония. Концертная программа «Опять Шопен не ищет выгод...». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]