Анонс на 6 ноября

6 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Владимир Медведский. От Приморья до Чукотки. К 100-летию со дня рождения». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

6 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Александр Невский, Иннокентий Иркутский, преподобная Евстолия Константинопольская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

6 ноября в 10:30. Театр молодежи. Спектакль "СонЛандия". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

6 ноября в 18:00. Приморская государственная картинная галерея. Беседа «Встреча с чужой культурой как условие развития собственной» с Натальей Малковой. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

6 ноября в 18:30. Католический Приход Пресвятой Богородицы. Серия органных концертов "Навстречу будущему". г. Владивосток, ул. Володарского, 22.

6 ноября в 18:30. Приморская краевая филармонияЭстрадная концертная программа «Танцевала Осень вальс-бостон». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

6 ноября в 19:00. Мариинский театр. Опера "Царская невеста". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]