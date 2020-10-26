Анонс на 13 ноября

13 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

13 ноября в 09:30. Мастерская художников. Мастер-класс по росписи пряников. г. Владивосток, ул. Комсомольская, 3.

13 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

13 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

13 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка иконы «Святой великомученик Димитрий Солунский». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

13 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка Дмитрия Лучинина «Приморская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

13 ноября в 10:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Говорящие машины». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

13 ноября в 18:30. Театр молодежи. Спектакль «Бриннер». г. Владивосток, ул. Светланская, 15а

13 ноября в 19:00. Приморская краевая филармония. XVII Международный Джазовый фестиваль. Приморский Джаз. Квартет Ильи Лушникова и Сергей Моисеев. г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

13 ноября в 19:00. Мариинский театр. Балет «Дон Карлос». г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]