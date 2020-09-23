Анонс на 18 сентября

18 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 октября в 11:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Гуси-лебеди". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8

18 октября в 10:30. Театр Молодежи. Спектакль "СонЛандия". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

18 октября в 12:00. Театр Молодежи. Спектакль "Аленький цветочек". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

18 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Владимир Медведский. От Приморья до Чукотки. К 100-летию со дня рождения». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

18 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

18 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Александр Невский, Иннокентий Иркутский, преподобная Евстолия Константинопольская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

18 октября в 11:00. Ботанический сад. Мастер-класс "Осенняя обрезка роз". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

18 октября в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Курочка Ряба". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

18 октября в 13:30. Набережная Спортивной гавани. Иммерсивная детская прогулка "Охотники за звуками".

18 октября в 13:30. Драматический театр ТОФ. Премьера! Спектакль "Баба Chanel". г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]