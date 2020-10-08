Анонс на 31 октября

31 октября в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Поросёнок Чок". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

31 октября в 12:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль «Золотой цыпленок». г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

31 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

31 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

31 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Владимир Медведский. От Приморья до Чукотки. К 100-летию со дня рождения». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

31 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

31 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Александр Невский, Иннокентий Иркутский, преподобная Евстолия Константинопольская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

31 октября в 12:00. Театр Молодежи. "Домовенок Кузя". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

31 октября в 14:00. Мариинский театр. Балет "Щелкунчик". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

31 октября в 15:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Сказки с молоком,6+: «Гамельнский Крысолов». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

31 октября в 17:00. Мариинский театр. Вечер немецкого квартета. г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

31 октября в 17:00. Театр молодежи. Спектакль "Алые паруса". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

31 октября в 18:30. Драматический театр ТОФ. Спектакль "Сиротливый запад". г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]