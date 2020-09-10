Анонс на 23 октября

23 октября в 10:00. Ботанический сад. Осенняя программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

23 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Владимир Медведский. От Приморья до Чукотки. К 100-летию со дня рождения». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

23 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Николай Штуккенберг. Тихоокеанская Россия в изобразительном искусстве». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

23 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Александр Невский, Иннокентий Иркутский, преподобная Евстолия Константинопольская». г. Владивосток, Партизанский проспект, 12.

23 октября в 16:30. Музей Города. Школа научного доклада: Ботаника. г. Владивосток, ул. Петра Великого, 6.

23 октября в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа "Ваш Эльдар Рязанов...". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

23 октября в 18:30. Приморская краевая филармония XXIX Фестиваль классической музыки «Дальневосточная Весна». Евгений Соколовский (фортепиано, Москва). г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

23 октября в 18:30. Театр им.Горького. Спектакль "Семейная идиллия". г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

23 октября в 19:00. Драматический театр ТОФ. Спектакль «Любовь людей». г. Владивосток, ул. Светланская, 48.

23 октября в 19:00. Мариинский театр. Премьера! Опера "Дон Карлос". г. Владивосток, ул. Фастовская, 20.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]