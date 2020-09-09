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Анонс на 5 октября

Анонс на 5 октября

04 октября в 10:00. Ботанический сад. Осенняя ярмарка луковичных. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

04 октября в 10:00. Остров Русский, пляж Поспелово. Веломарафон "Момент Истины-2020".

04 октября в 10:00. Ботанический сад. Эко-субботник. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

04 октября в 12:00. Ботанический сад. Экскурсия "Редкие орхидеи мира". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

04 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Персональная выставка произведений Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

04 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Четырёхчастная» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

04 октября в 11:00. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

04 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Миниатюры Бабур-наме в собрании Государственного музея Востока». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

04 октября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Селиванова «Вино для Нефертити». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

04 октября в 09:00. Водная станция ЦСКА. Всероссийский день ходьбы. Двухкилометровая дистанция по «Тропе здоровья».

04 октября в 10:00. Набережная Цесаревича. Площадки Недели дизайна. Церемония награждения победителей городского конкурса детского творчества #ДИЗАЙНГДЕТЫ.

04 октября в 14:00.  Набережная Цесаревича. Продолжение турнира по роллер-спорту Vladivostok slalom open 2020.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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