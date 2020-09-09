Анонс на 24 сентября

24 сентября в 10:00. Ботанический сад-институт ДВО РАН. Программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

24 сентября в 10:00. Сделано в Приморье: фестиваль тайги. г. Владивосток, на пешеходной площади между улицей Семеновская и улицей Адмирала Фокина

24 сентября в 10:00. Ботанический сад. Осенняя ярмарка луковичных. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

24 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Персональная выставка произведений Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

24 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Леонидовича Арсененко «Рыбёнок». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

24 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Четырёхчастная» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

24 сентября в 11:00. Дни Эрмитажа во Владивостоке - 2020. г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

24 сентября в 11:00. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

24 сентября в 11:00. Выставка детского рисунка «Античность глазами детей». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

24 сентября в 18:30. Фестиваль уличного кино. г. Владивосток, амфитеатр Спортивной набережной.

24 сентября в 18:30. Филармония, малый зал. Концертная программа «Классика для всех». г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

24 сентября в 19:00. Театр ТАН. Спектакль "Прелести" измены". г. Владивосток, ул. Фокина, 18.

24 сентября в 19:00. Иммерсивный концерт "Музыка моря". Набережная Спортивной гавани.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]