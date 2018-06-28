Анонс на 10 сентября

10 сентября в 10:00. Ботанический сад-институт ДВО РАН. Программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

10 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка старинной японской миниатюрной скульптуры «Нэцкэ. Частная коллекция». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея и Антикварная галерея «Раритет». Художественно-документальный проект «Владивосток. Взгляд сквозь время». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Персональная выставка произведений Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Леонидовича Арсененко «Рыбёнок». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Четырёхчастная» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

10 сентября в 15:00. Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Художественный кружок «Рисуем!»: «Несуществующие герои», 5+. г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

10 сентября в 18:30. Приморская краевая филармония. Концертная программа "Симфонический Голливуд". г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]