Анонс на 20 сентября 

20 сентября, 08:00. Федерация легкой атлетики. Кросс. г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 1.

20 сентября в 10:00. Ботанический сад. Осенняя ярмарка луковичных. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

20 сентября в 10:00. Приморский краевой театр кукол. Спектакль "Про Алёнку и гусёнка". г. Владивосток, ул. Петра Великого, 8.

20 сентября в 10:00. День Доброго Мороженого. г. Владивосток, Центральная площадь (Борцам за Власть Советов).

20 сентября в 10:30. Театр Молодежи. Спектакль "СонЛандия". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

20 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Нэцкэ. Частная коллекция». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

20 сентября в 11:00. Ботанический сад-институт ДВО РАН. Программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

20 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Персональная выставка произведений Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 сентября в 11:00. Музей Города. Познавательная программа «Тайны чердака», 6+. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

20 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Леонидовича Арсененко «Рыбёнок». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

20 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Четырёхчастная» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]