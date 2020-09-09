Анонс на 30 сентября

30 сентября в 10:00. Ботанический сад-институт ДВО РАН. Программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

30 сентября в 10:00. Сделано в Приморье: фестиваль тайги. г. Владивосток, на пешеходной площади между улицей Семеновская и улицей Адмирала Фокина

30 сентября в 10:00. Ботанический сад. Осенняя ярмарка луковичных. г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

30 сентября в 10:00, 15:00. Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Сказки с молоком: 10:00 - «Приключения Шустрика», 15:00 - «Румпельштильцхен». г. Владивосток, ул. Светланская, 20.

30 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Персональная выставка произведений Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

30 сентября в 11:00. Выставка «Роман с камнем Екатерины Великой. Глиптика из собрания Государственного Эрмитажа». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

30 сентября в 11:30. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Четырёхчастная» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

30 сентября в 18:00. Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева. Пешеходная экскурсия по городу «Владивосток Архитектурный». г. Владивосток, ул. Светланская, д.20.

30 сентября в 18:30. Академический театр им. А. М. Горького. Спектакль «Эдит и её демоны». г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]