Анонс на 19 сентября

19 сентября в 09:00. о. Русский в конце асфальтовой дороги. Субботняя тренировка: бегом к завораживающему мысу Тобизина.

19 сентября в 10:00. Пешеходная площадь между ул. Семеновская и ул. Адмирала Фокина. Сделано в Приморье: фестиваль тайги во Владивостоке

19 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка «Нэцкэ. Частная коллекция». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12, Зал-сейф.

19 сентября в 11:00. Ботанический сад-институт ДВО РАН. Программа для детей "Дубы-колдуны". г. Владивосток, ул. Маковского, 142.

19 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Персональная выставка произведений Олега Подскочина «ТЕОФАНИЯ». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

19 сентября в 11:00. Музей Города. Познавательная программа «Тайны чердака», 6+. г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. 6.

19 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Выставка одной картины Александра Леонидовича Арсененко «Рыбёнок». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

19 сентября в 11:00. Приморская государственная картинная галерея. Икона «Четырёхчастная» в рамках цикла выставок одного произведения древнерусского искусства «Святые лики». г. Владивосток, ул. Алеутская, 12.

19 сентября в 11:00. Корабельная набережная. Детская пешеходная экскурсия по городу «Экспедиция по Корабельной Набережной», 7+. г. Владивосток, Музей истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева.

19 сентября в 12:00. Театр молодежи. Спектакль "Серебряное копытце". г. Владивосток, ул. Светланская, 15а.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]