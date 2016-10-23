Анонс на 26 октября

С 26 октября по 8 ноября с 22.00 до 6.00 частично будет ограничено движение транспортных средств на участке дороги под мостовым переходом в районе дома № 12в по проспекту 100-летия Владивостока.

26 октября во Владивостоке стартует набор на бесплатное обучение водителей трамвая. Заинтересованные в обучении лица могут обращаться по тел. 8 (423) 263-97-51 или по адресу: Владивосток, ул. Борисенко, 44.

26 октября в 18.00 - Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова".

26 октября в 18.30 - Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15 - XXIX Фестиваль классической музыки «Дальневосточная Весна». Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»

26 октября - Международный день школьных библиотек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]