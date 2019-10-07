Новости Анонс

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Анонс на 25 октября

25 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Рок-хиты». 

25 октября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Жена, любовница, сиделка».

25 октября в 18.30 – Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль GROZA2059.  

25 октября в 18.30 – Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – спектакль «Огни Парижа». 

25 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – симфонический концерт. 

25 октября в 19.30 – «Фетисов-Арена» (Маковского, 284) – матч «Адмирал» – «Сочи». 

25 октября в 12.00 - с/к «Олимпиец» (ул. Батарейная, 2) - Второй тур краевых соревнований по волейболу среди женских и мужских команд.

25 октября – День таможенника Российской Федерации.

25 октября – День работника кабельной промышленности в России.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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