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Анонс на 11 октября

Анонс на 11 октября

11 октября в 9.00 - Владивосток,. ул. Жигура, 2-б, стр. 2 – Фестиваль приморских овощей.

11 октября в 10.00 - Владивосток, Корабельная набережная – автобусная экскурсия «Кравцовские водопады». 

11 октября в 12.00  - Владивосток, Спортивная набережная – фестиваль-конкурс воздушных ремёсел «Идём на взлёт».  

11 октября в 12.00  - Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Приключения Цыплёнка». 

11 октября в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Муха-Цокотуха». 

11 октября в 12.00  – Владивосток, Водноспортивная станция ЦСКА (Набережная, 7) – фестиваль мотоспорта.

11 октября в 15.00 – Владивосток, ул. Адмирала Фокина, 5 – экскурсия по Миллионке.

11 октября в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – концертная программа «Бетховен–250». 

11 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Истории любви. Первый концерт». 

11 октября в 18.30 – Владитвосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Шум за сценой». 

11 октября в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Верная жена». 

11 октября в 19.00 – Владивосток,Craft (Выселковая, 39) – концерт группы Rock Privet.

11 октября в 20.00 – Владивосток, Ангар Edwin Group (Маковского, 272) – сольный StandUp-концерт Эдвина Багдасяна.

11 октября - Международный день девочек.

11 октября - Всемирный день борьбы с ожирением.

11 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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