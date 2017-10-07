Анонс на 24 октября

24 октября - г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21 «В» - вход в музей "Техника XX века в Приморском крае" будет свободным в течение всего дня.

24 октября в 10.00 - от музея "Техника XX века в Приморском крае" (г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21 «В») - стартует автопробег в честь профессионального праздника работников автомобильного транспорта.

24 октября в 11.00 - возле стелы выезда из Владивостока - фотосессия со старинными автомобилями для всех желающих.

24 октября в 8.30 – Владивосток, ул. Снеговая, 64 – субботняя пробежка на форт № 3 от бегового клуба RunDnsRun.

24 октября в 9.00 – Владивосток, площадь Борцов Революции – фестиваль «Приморский урожай».

24 октября в 10.00 – Владивосток, ул. Енисейская, 7 – выставка-продажа элитных котят и щенков мелких пород.

24 октября в 10.00 – Владиовсток, Корабельная набережная – автобусная экскурсия «Приморское сафари».

24 октября в 12.00 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Кошкин дом».

24 октября в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Маленькая фея».

24 октября в 15.40 – Владивосток, Корабельная набережная – морская экскурсия «Морская экспедиция».

24 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – юбилейный концерт «Тихоокеанскому симфоническому оркестру – 85 лет».

24 октября в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Собачье сердце».

24 октября в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Крейсера».

24 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Спящая красавица».

24 октября - День ООН.

24 октября - Всемирный день информации о развитии.

24 октября - Всемирный день борьбы с полиомиелитом.

24 октяря - День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]