Анонс на 24 октября
24 октября - г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21 «В» - вход в музей "Техника XX века в Приморском крае" будет свободным в течение всего дня.
24 октября в 10.00 - от музея "Техника XX века в Приморском крае" (г. Владивосток, ул. Грязелечебница, 21 «В») - стартует автопробег в честь профессионального праздника работников автомобильного транспорта.
24 октября в 11.00 - возле стелы выезда из Владивостока - фотосессия со старинными автомобилями для всех желающих.
24 октября в 8.30 – Владивосток, ул. Снеговая, 64 – субботняя пробежка на форт № 3 от бегового клуба RunDnsRun.
24 октября в 9.00 – Владивосток, площадь Борцов Революции – фестиваль «Приморский урожай».
24 октября в 10.00 – Владивосток, ул. Енисейская, 7 – выставка-продажа элитных котят и щенков мелких пород.
24 октября в 10.00 – Владиовсток, Корабельная набережная – автобусная экскурсия «Приморское сафари».
24 октября в 12.00 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Кошкин дом».
24 октября в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (Петра Великого, 8) – спектакль «Маленькая фея».
24 октября в 15.40 – Владивосток, Корабельная набережная – морская экскурсия «Морская экспедиция».
24 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – юбилейный концерт «Тихоокеанскому симфоническому оркестру – 85 лет».
24 октября в 18.30 – Владивосток, Театр молодёжи (Светланская, 15а) – спектакль «Собачье сердце».
24 октября в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Крейсера».
24 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Спящая красавица».
24 октября - День ООН.
24 октября - Всемирный день информации о развитии.
24 октября - Всемирный день борьбы с полиомиелитом.
24 октяря - День подразделений специального назначения Вооруженных Сил России.
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