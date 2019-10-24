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Анонс на 25 октября

Анонс на 25 октября

25 октября в 9.00 – Владивосток, площадь Борцов Революции – фестиваль «Приморский урожай». 

25 октября в 10.00 – Владивосток, Корабельная набережная – автобусная экскурсия «Кравцовские водопады».

25 октября в 12.00 – Приморский краевой театр кукол (ул. Петра Великого, 8) – спектакль «Мышка-хвастунишка».

25 октября в 12.00 – Владивосток, Театр молодёжи (ул. Светланская, 15) – спектакль «Непослушные котята».

25 октября в 15.00 – Драматический театр ТОФ (ул. Светланская, 48) – спектакль «Ночь Гельвера».

25 октября в 17.00 – Приморская сцена Мариинского театра (ул. Фастовская, 20) – опера «Дон Карлос».

25 октября в 18.00 – Приморская краевая филармония (ул. Светланская, 15) – концертная программа «Ехали цыгане». 

25 октября в 18.30 – Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Три грустных мужа и один весёлый».

25 октября в 20.00 – Владивосток, «Ханс» (ул. Адмирала Фокина, 25а) – концерт группы «9 район».

25 октября в 21.00 – Театр молодёжи (ул. Светланская, 15а) – спектакль «Сказка сказок».

25 октября - День автомобилиста.

25 октября - Международный день тёщи.

25 октября - День таможенника Российской Федерации.

25 октября - День работника кабельной промышленности в России. 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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