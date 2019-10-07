Анонс на 31 октября

31октября в 9.00 - Центр «Мой бизнес» проведет Единый день приема предпринимателей в Приморье.

31 октября в 10.30 – Владивосток, Театр молодежи (Светланская, 15а) – спектакль «СонЛандия».

31 октября в 11.00 – Владивосток, Дворец детского творчества (пр-т Океанский, 43) – квест «Выживи на планете».

31 октября в 15.00 – Владивосток, Гимназия №1 (Нерчинская, 32) – соревнования по робототехнике.

31 октября в 16.30 – Владивосток, клуб «Хронос+» (пр-т Острякова, 13) – мастер-класс «Олимпиады по истории».

31 октября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Популярные старинные и современные русские романсы "Я встретил вас"».

31 октября в 18.30 – Приморский академически драмтеатр имени М. Горького (Светланская, 49) – бенефис актерской песни.

31 октября в 18.30 – Приморская краевая филармония (Светланская, 15) – концертная программа «Классика и современность».

31 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Жар-птица».

31 октября в 19.00 – Владивосток, Драматический театр ТОФ (Светланская, 48) – литературно-музыкальное представление «Золото серебряного века».

31 октября – Хеллоуин, канун Дня всех святых.

31 октября – Международный день Черного моря.

31 октября – Всемирный день городов.

31 октября – Международный день экономии.

31 октября – День сурдопереводчика в России.

31 октября – День работников СИЗО и тюрем в России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]