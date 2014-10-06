Анонс на 9 октября
9 октября в 10:00 – ДВФУ (Аякс, 10, корп. B) – 6-я Международная выставка медицины, фармакологии и индустрии красоты Medhealh Expo.
9 октября в 18:30 – Театр имени М. Горького (Владивосток, ул. Светланская, 49) – спектакль «Царь Эдип».
9 октября в 19:00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Дон Кихот».
9 октября в 19:00 – бизнес-центр Seven (Владивосток, ул. Жигура, 26а) – мастер-класс «Коучинг – навык XXI века».
9 октября в 19:30 – Пушкинский театр (Владивосток, ул. Пушкинская, 27) – Юрий Наумов.
9 октября – Всемирный день почты.
9 октября – День образования специальной пожарной охраны МЧС России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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