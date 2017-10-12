Новости Анонс

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Анонс на 11 октября

11 октября в 10:00 – ДВФУ (п. Аякс, 10, корп. B) – 6-я международная выставка медицины, фармакологии и индустрии красоты Medhealth Expo.

11 октября в 16:00 – Центр содействия развитию молодежи Приморского края (Владивосток, ул. Посьетская, 14) – лекторий о психическом здоровье.

11 октября в 18:30 – Театр имени М. Горького (Владивосток, ул. Светланская, 49) – спектакль «Крейсера». 

11 октября в 18:30 – Театр молодежи (Владивосток, ул. Светланская, 15а) – спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». 

11 октября в 19:00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – балет «Спящая красавица». 

11 октября в 19:00 – библиотека «БУК» (Владивосток, ул. Светланская, 55) – поэтический вечер. 

11 октября в 19:00 – отель «Акфес-Сейо» (пр-т 100-летия Владивостока, 103) – семинар «6 секретов личных финансов».

С 11 по 13 октября во Владивостоке, стадион "Юность" (ул. Овчинникова, 26а) - Международный турнир по футболу "Кубок Золотого рога" среди юношеских команд 2007 г.р. Открытие 11 октября в 12.25.

С 11 по 13 октября в пригороде Владивостока - Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Тихий океан», дистанции кросс-спринт, кросс-лонг, кросс-классика. Открытие 11 октября в 12.00 в парке Минного городка.

11 октября – Международный день девочек.

11 октября – Всемирный день яйца.

11 октября – Всемирный день борьбы с ожирением.

11 октября – День Республики Башкортостан.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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