Анонс на 16 октября

16 октября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Верная жена».

16 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Макбет».

16-18 октября в г. Владивостоке, с/к «Локомотив» (4-ая Проходная, 12) - Чемпионат г. Владивостока по художественной гимнастике «Олимпийские надежды». Начало в 10.00.

16-20 октября в г. Владивостоке - Открытый Кубок Приморского края по морскому многоборью «Тихий океан».

16-20 октября в г. Уссурийске, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - Краевая Спартакиада спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Инваспорт-2019».

16 октября – Всемирный день продовольствия.

16 октября – Всемирный день хлеба.

16 октября – Всемирный день анестезии (День анестезиолога).

16 октября – День шефа (День босса).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]