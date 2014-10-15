Новости Анонс

Сегодня, 15:12
 

Анонс на 16 октября

16 октября в 18.30 – Театр имени М. Горького (Светланская, 49) – спектакль «Верная жена». 

16 октября в 19.00 – Приморская сцена Мариинского театра (Фастовская, 20) – опера «Макбет». 

16-18 октября в г. Владивостоке, с/к «Локомотив» (4-ая Проходная, 12) - Чемпионат г. Владивостока по художественной гимнастике «Олимпийские надежды». Начало в 10.00.

16-20 октября в г. Владивостоке - Открытый Кубок Приморского края по морскому многоборью «Тихий океан».

16-20 октября в г. Уссурийске, с/к «Локомотив» (ул. Слободская, 6) - Краевая Спартакиада спортсменов с ограниченными возможностями здоровья «Инваспорт-2019».

16 октября – Всемирный день продовольствия. 

16 октября – Всемирный день хлеба.

16 октября – Всемирный день анестезии (День анестезиолога).

16 октября – День шефа (День босса).


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря