Анонс на 16 октября

16 октября 10.00 - Владивосток, Океанский проспект, 9, - в выставочных залах галереи «Артэтаж» откроется дебютная персональная выставка молодого фотографа Адама Домбраускаса.

16 октября в 18.30 - Приморская краевая филармония - Концертная программа "Поль Мориа & Джеймс Ласт". Эстрадный оркестр Приморской краевой филармонии. Дирижер – Дмитрий Бутенко.

16 октября в 18.30 - Владивосток, "Фанза", ул. Адмирала Фокина, 18 - театр ТАН представит спектакль "2 часа счастья". Блестящая комедия в рамках юбилейного бенефиса Андрея Нартова.

16 октября в 19.30 - Владивосток, ул. Маковского, 284 - молодежная команда "Адмирала" в рамках Париматч Чемпионата МХЛ сезона 2020/21 на льду Фетисов Арены «Тайфун» проведет домашние матчи регулярного первенства против команды «СКА-1946», город Санкт-Петербург.

16 октября - Всемирный день хлеба.

16 октября - Всемирный день продовольствия.

16 октября - Всемирный день анестезии (День анестезиолога-реаниматолога).

16 октября - День Шефа (День Босса).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]