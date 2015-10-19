Анонс на 20 октября

20-21 октября - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетит город Владивосток в рамках рабочей поездки.

20 октября подрядчики планируют приступить к ремонту на улице Русской во Владивостоке. Устранять повреждения на проезжей части здесь будут на участке от пересечения с проспектом 100-летия Владивостока до кольца Багратиона.

20 октября в 18.00 - Владивосток, Калинина 230, ТЦ Диомид, 4-й этаж - "Наши дети" - занятия по интеллектуальному фитнесу для детей. Бесплатно. Обязательна предварительная запись по телефону/WA: +7(914) 703-69-28.

20 октября в 19.30 - Владивосток, ул. Маковского, 284 - Молодежная команда "Адмирала" в рамках Париматч Чемпионата МХЛ сезона 2020/21 на льду Фетисов Арены «Тайфун» проведет домашние матчи регулярного первенства против команды «Динамо», город Москва. Бесплатно.

20 октября - Международный день поваров.

20 октября - Всемирный день статистики.

20 октября - Международный день авиадиспетчера.

20 октября - День военного связиста в России.

20 октября - День образования Приморского края.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]