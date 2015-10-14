Анонс на 15 октября
15 октября в 14:00 – Art-Studio Ольги Карпелевой (Владивосток, ул. Авроровская, 4) – мастер-класс по живописи.
15 октября в 18:30 – Театр имени М. Горького (Владивосток, ул. Светланская, 49) – спектакль «Русская рулетка (женский вариант)».
15 октября в 19:00 – СК «Олимпиец» (Владивосток, ул. Батарейная, 2) – матч «Спартак-Приморье» – «Урал».
15 октября в 19:00 – Владивостокский цирк (Владивосток, ул. Светланская, 103) – концерт Григория Лепса.
15 октября – Всемирный день мытья рук.
15 октября – Международный день белой трости.
15 октября – Международный день сельских женщин.
15 октября – День создания адресно-справочной службы Российского государства.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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